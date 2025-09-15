Узбекистан представил ООН предложения по образованию в области прав человека

Сессия СПЧ проходит в Женеве с 8 сентября по 3 октября.
На ее рассмотрение внесли доклад, подготовленный Управлением Верховного комиссара ООН. Он основан на материалах 34 стран, в том числе Узбекистана, и отражает меры по реализации программ образования в области прав человека для молодежи.
Инициативы республики охватывают четыре направления:
- государственная политика и меры по ее реализации;
- учебные программы, методические материалы и инструменты;
- подготовка и переподготовка педагогов;
- создание благоприятных условий для продвижения образования в области прав человека.
Включение отчета Узбекистана в официальный доклад подтверждает признание усилий страны по продвижению ценностей прав человека, развитию национальных образовательных программ и институциональных механизмов, а также укреплению сотрудничества с международными структурами.