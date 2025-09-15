Ричмонд
Узбекистан представил ООН предложения по образованию в области прав человека

ТАШКЕНТ, 15 сентября — Sputnik. На сессии Совета по правам человека ООН Узбекистан представил предложения по образованию в области прав человека. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра РУз по правам человека.

Источник: Правительство республики Узбекистан

Сессия СПЧ проходит в Женеве с 8 сентября по 3 октября.

На ее рассмотрение внесли доклад, подготовленный Управлением Верховного комиссара ООН. Он основан на материалах 34 стран, в том числе Узбекистана, и отражает меры по реализации программ образования в области прав человека для молодежи.

Инициативы республики охватывают четыре направления:

  • государственная политика и меры по ее реализации;
  • учебные программы, методические материалы и инструменты;
  • подготовка и переподготовка педагогов;
  • создание благоприятных условий для продвижения образования в области прав человека.

Включение отчета Узбекистана в официальный доклад подтверждает признание усилий страны по продвижению ценностей прав человека, развитию национальных образовательных программ и институциональных механизмов, а также укреплению сотрудничества с международными структурами.

говорится в сообщении
