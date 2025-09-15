Глава Челябгордумы прокомментировал итоги выборов

«Народная программа партии и политика регионального развития, проводимая губернатором Алексеем Текслером, принесли ощутимый результат», — заявил Буяков. Он подчеркнул, что особый отклик у жителей нашли проекты по строительству и ремонту школ, развитию спорта и общественных пространств.
Спикер привел конкретные примеры преобразований: «Только в этом году в Челябинске преобразились четырнадцать общественных пространств, аналогичные планы есть и на будущий год». Буяков заверил, что работа будет продолжена в интересах жителей Челябинска и всего Южного Урала, подчеркнув соответствие реализуемых проектов запросам и пожеланиям населения.
