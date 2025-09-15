Ричмонд
Глава Челябгордумы прокомментировал итоги выборов

Председатель челябинской Городской думы Сергей Буяков в своем Telegram-канале прокомментировал предварительные итоги выборов в Челябинской области. Он поблагодарил южноуральцев за поддержку «Единой России» и кандидатов от партии власти, отметив, что результаты голосования свидетельствуют о высоком уровне доверия населения региональному руководству и реализуемым преобразованиям.

Источник: Вечерний Челябинск

«Народная программа партии и политика регионального развития, проводимая губернатором Алексеем Текслером, принесли ощутимый результат», — заявил Буяков. Он подчеркнул, что особый отклик у жителей нашли проекты по строительству и ремонту школ, развитию спорта и общественных пространств.

Спикер привел конкретные примеры преобразований: «Только в этом году в Челябинске преобразились четырнадцать общественных пространств, аналогичные планы есть и на будущий год». Буяков заверил, что работа будет продолжена в интересах жителей Челябинска и всего Южного Урала, подчеркнув соответствие реализуемых проектов запросам и пожеланиям населения.

Ранее по теме: Олег Гербер: в Заксобрании Челябинской области сохранилось 6 партий.

