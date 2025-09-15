Ричмонд
Politico: «ястребы-республиканцы» разработали новую стратегию против России

Республиканцы в конгрессе США, выступающие за ужесточение санкций в отношении России, решили прибегнуть к новой стратегии: они хотят включить антироссийские санкции в готовящуюся резолюцию о финансировании федерального правительства, пишет американское издание Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Времени терять нельзя. Мы настоятельно призываем наших коллег рассмотреть возможность включения этого законопроекта в резолюцию о финансировании федерального правительства», — говорится в заявлении сенаторов Линдси Грэма* и Брайана Фитцпатрика, с которым ознакомилось Politico.

Законопроект будет предложен на этой неделе, а Грэм* и Фицпатрик рассчитывают, что его поддержат и республиканцы, и демократы. Идея заключается в том, что, увязав эту меру с временной резолюцией о финансировании правительства (CR**), лидеры Республиканской партии смогут «победить» республиканцев-изоляционистов, оказать давление на «ястребов-демократов», которые не склонны поддерживать CR, и провести крупный законопроект о внешней политике, избежав недовольства Дональда Трампа.

Если предложение будет одобрено, это, по мнению Politico, позволит ввести санкции против России без прямого одобрения Трампа.

Причем Грэм* и Фицпатрик, ссылаясь на субботнее обещание Трампа наложить «серьезные санкции в отношении России», когда страны НАТО прекратят закупать нефть у Москвы и введут пошлины для Китая, охарактеризовали свой законопроект как «совместные действия с Европой».

Согласно Politico, неудивительно, что этот «гамбит» является детищем Грэма*. Он уже несколько месяцев подталкивает своих коллег и администрацию Трампа применить вторичные рестрикции в отношении таких стран, как Индия и Китай, которые поддерживают экономику России во время конфликта с Украиной. Грэм* уже проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и других европейских лидеров о своем плане и попытался убедить их в том, что единственный способ подтолкнуть Трампа к противостоянию с Москвой — это ввести высокие пошлины для Китая и Индии.

Единственный способ удержать Трампа на своей стороне — это присоединиться к нему в вопросе Китая и Индии. Это больше, чем вопрос политики — это проверка решимости.

заявление сенаторов Линдси Грэма* и Брайана Фитцпатрика

Тем не менее издание сомневается, что этих мер достаточно, чтобы «ястребы» в Республиканской партии смогли привлечь на свою сторону достаточно сторонников, включая демократов. Однако эта инициатива обеспечит республиканцам больше рычагов воздействия, говорится в статье.

* сенатор Линдси Грэм включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** CR (continuing resolution) — в США это тип закона об ассигнованиях, временная «отсрочка», которая часто используется для того, чтобы избежать частичного закрытия правительства и дать законодателям больше времени для утверждения ассигнований на весь год.

