Согласно Politico, неудивительно, что этот «гамбит» является детищем Грэма*. Он уже несколько месяцев подталкивает своих коллег и администрацию Трампа применить вторичные рестрикции в отношении таких стран, как Индия и Китай, которые поддерживают экономику России во время конфликта с Украиной. Грэм* уже проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и других европейских лидеров о своем плане и попытался убедить их в том, что единственный способ подтолкнуть Трампа к противостоянию с Москвой — это ввести высокие пошлины для Китая и Индии.