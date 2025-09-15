Ричмонд
Церемония вступления в должность избранного губернатора состоится в четверг

Торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Пермского края состоится в четверг. По данным источника, знакомого с ситуацией, мероприятие пройдет после пленарного заседания краевого парламента.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Напомним, на состоявшихся вчера выборах 70,94%, или 685 577 избирателей, отдали свой голос за действующего главу региона Дмитрия Махонина. Господин Махонин в своем телеграмм-канале поблагодарил всех пришедших на выборы. «И конечно, спасибо вам за доверие и поддержку. Это, с одной стороны, вдохновляет на новые достижения, с другой — накладывает ещё большую ответственность, чем когда-либо», — написал он.