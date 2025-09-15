Как прошли губернаторские выборы в Ростовской области

Для обеспечения доступности выборов в регионе работали более 2,5 тысяч волонтеров проекта «Дорога на выборы», помогавших пожилым людям, инвалидам и родителям с детьми добраться до участков. Члены избирательных комиссий посещали на дому тех, кто не мог прийти самостоятельно. Среди проголосовавших на дому — 100-летние ветераны Великой Отечественной войны Иван Кушнарев из Таганрога и ветеран Петр Голышкин из Ростова. Многие избиратели приходили на участки в национальных костюмах, подчеркивая многонациональный характер донского региона.