Как прошли губернаторские выборы в Ростовской области

Рекордная явка
К 20:00 14 сентября явка на выборах губернатора составила 60,95%. С учетом дистанционного электронного голосования в выборах приняли участие 1 888 103 жителей региона. Это превысило предыдущий рекорд 2015 года, когда явка составила 48,56%. На дополнительные выборы депутата заксобрания явка составила 68,16%. Проголосовали 43 958 избирателей.
Особенности голосования
Для обеспечения доступности выборов в регионе работали более 2,5 тысяч волонтеров проекта «Дорога на выборы», помогавших пожилым людям, инвалидам и родителям с детьми добраться до участков. Члены избирательных комиссий посещали на дому тех, кто не мог прийти самостоятельно. Среди проголосовавших на дому — 100-летние ветераны Великой Отечественной войны Иван Кушнарев из Таганрога и ветеран Петр Голышкин из Ростова. Многие избиратели приходили на участки в национальных костюмах, подчеркивая многонациональный характер донского региона.
Инцидент
В Новочеркасске полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений представителям избирательного объединения на участке № 1373. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, обстоятельства происшествия уточняются.
Итоги выборов
Юрий Слюсарь одержал убедительную победу на выборах губернатора, набрав 81,25% голосов. За него проголосовали 1 544 500 избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Евгений Бессонов с 9,17% голосов, третье — представитель ЛДПР Денис Фраш с 3,47%. Кандидаты от «Справедливой России» и «Партии пенсионеров» получили 2,88% и 2,55% соответственно. На дополнительных выборах депутата Заксобрания по Орловскому округу № 13 победу одержала представительница «Единой России» Зинаида Неярохина, набравшая 63,38% голосов.
Реакция победителя
В своем Telegram-канале Юрий Слюсарь поблагодарил избирателей за доверие и поддержку.
«Для меня каждый из более полутора миллионов ваших голосов — это прежде всего огромная ответственность», — отметил губернатор.