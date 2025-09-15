В Перми на перевозку депутатов планируют потратить 57 миллионов рублей

Водители, которые будут работать по этому контракту, обязаны иметь не менее трех лет опыта, хорошо знать маршруты и соблюдать деловой внешний вид. Услуги должны предоставляться не только в Перми и Пермском крае, но и в других регионах России. При поломке автомобиля подрядчик обязан заменить его в течение часа, а также обеспечить страхование ответственности перед третьими лицами.