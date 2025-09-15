В Перми на перевозку депутатов планируют потратить 57 миллионов рублей

Законодательное собрание Пермского края собирается заключить контракт на организацию транспортных услуг для депутатов. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. Стоимость контракта — 57 миллионов рублей.
Согласно условиям закупки, перевозить парламентариев будут с ноября 2025 года по октябрь 2026 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 19 сентября текущего года.
Предусмотрено два формата перевозок: ежедневно выделяемый транспорт, который будет работать по будням в течение семи часов, а также машины, подающиеся по запросу. В общей сложности в работе могут быть задействованы до 30 автомобилей — 20 постоянных и 10 резервных.
К транспортным средствам предъявляются высокие требования. Машины должны быть не короче 4,8 метра, с автоматической коробкой передач, кондиционером и подушками безопасности. Возраст автомобилей тоже строго регламентирован: не старше 2016 года — для премиум-класса, и не старше 2018 года — для стандартных моделей.
Водители, которые будут работать по этому контракту, обязаны иметь не менее трех лет опыта, хорошо знать маршруты и соблюдать деловой внешний вид. Услуги должны предоставляться не только в Перми и Пермском крае, но и в других регионах России. При поломке автомобиля подрядчик обязан заменить его в течение часа, а также обеспечить страхование ответственности перед третьими лицами.