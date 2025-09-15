Ричмонд
Совет ЕС продлил санкции против бывшего владельца ТМК Дмитрия Пумпянского

Совет Евросоюза продлил санкции против бывшего владельца ТМК Дмитрия Пумпянского и его семьи до 15 марта 2026 года, игнорируя недавнее решение суда. Об этом сообщается в имплементирующем регламенте 2025/1894, опубликованном на сайте Совета ЕС 15 сентября.

Источник: Коммерсантъ

«За два года до мая 2025 года его состояние значительно увеличилось, что контрастирует с его утверждениями о том, что он больше не занимается бизнесом. Он де-факто по-прежнему контролирует ТМК и группу “Синара”», — говорится в документе.

Дмитрий Пумпянский покинул совет директоров ТМК и пост президента группы «Синара» после включения в санкционные списки в марте 2022 года. Ранее он предпринимал попытки оспорить эти меры. В апреле 2025 года суд ЕС аннулировал продление санкций, введенных против Пумпянского, его сына Александра и жены Галины. Семья утверждала, что Совет ЕС нарушил Хартию основных прав, что суд признал обоснованным.

Напомним, 10 сентября суд отменил предыдущие решения о включении Дмитрия Пумпянского в санкционные списки. Совет ЕС, выступающий ответчиком по иску господина Пумпянского, должен оплатить судебные издержки обеих сторон.

