Лукашенко сказал, у кого из европейских политиков репутация «ниже плинтуса»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Разведчик» высказал свое мнение о репутации мировых лидеров, сообщает БелТА.
Вспомнив 2015 год, Минские соглашение и приезд в Беларусь Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, и их последовавшие через годы откровения о том, что они и не собирались выполнять достигнутые соглашения, а лишь «покупали время», Лукашенко сказал, что нежелание нынешнего президента США Дональда Трампа вовлекать в переговоры о мире по Украине европейских лидеров понятно и логично.
По его мнению, формируется серьезный противовес старым структурам и этот процесс не остановить. Политический вес набирают новые центры силы, с которыми придется считаться.
Александр Лукашенко сказал об инициативе руководителя КНР Си Цзиньпина на саммите ШОС в Китае.
«Си предлагает: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность. И это именно то, что нужно, чтобы размотать клубок накопившихся проблем в международной повестке», — считает президент.
«Я не знаю, как можно вести с ними дела в принципе», — отметил Александр Лукашенко.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у белорусской армии нет планов переходить границы без приглашения.
Напомним, что именно учения «Запад-2025» послужили поводом для того, чтобы Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок (здесь подробнее).
При этом Глава МИД Максим Рыженков уверен, что после белорусско-российских учений «Запад-2025» Польша откроет границу: «Никуда они не денутся», — считает министр.