Лукашенко сказал, у кого из европейских политиков репутация «ниже плинтуса»

Вспомнив 2015 год, Минские соглашение и приезд в Беларусь Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, и их последовавшие через годы откровения о том, что они и не собирались выполнять достигнутые соглашения, а лишь «покупали время», Лукашенко сказал, что нежелание нынешнего президента США Дональда Трампа вовлекать в переговоры о мире по Украине европейских лидеров понятно и логично.