Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, у кого из европейских политиков репутация «ниже плинтуса»

Лукашенко высказался о репутации европейских лидеров.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Разведчик» высказал свое мнение о репутации мировых лидеров, сообщает БелТА.

Вспомнив 2015 год, Минские соглашение и приезд в Беларусь Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, и их последовавшие через годы откровения о том, что они и не собирались выполнять достигнутые соглашения, а лишь «покупали время», Лукашенко сказал, что нежелание нынешнего президента США Дональда Трампа вовлекать в переговоры о мире по Украине европейских лидеров понятно и логично.

«Зачем ему общаться с политиками, репутация которых ниже плинтуса. Ему нужны и партнеры, и оппоненты, с которыми он будет говорить на равных. А на равных — это уже с другими лидерами. Это страны ШОС, БРИКС», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, формируется серьезный противовес старым структурам и этот процесс не остановить. Политический вес набирают новые центры силы, с которыми придется считаться.

Александр Лукашенко сказал об инициативе руководителя КНР Си Цзиньпина на саммите ШОС в Китае.

«Си предлагает: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность. И это именно то, что нужно, чтобы размотать клубок накопившихся проблем в международной повестке», — считает президент.

Александр Лукашенко сказал, что это позволит восстановить доверие, утраченное из-за авантюр Евросоюза. А при тех вводных, которые имеется по итогу признаний его лидеров, такого доверия к странам ЕС нет.

«Я не знаю, как можно вести с ними дела в принципе», — отметил Александр Лукашенко.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у белорусской армии нет планов переходить границы без приглашения.

Напомним, что именно учения «Запад-2025» послужили поводом для того, чтобы Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок (здесь подробнее).

При этом Глава МИД Максим Рыженков уверен, что после белорусско-российских учений «Запад-2025» Польша откроет границу: «Никуда они не денутся», — считает министр.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше