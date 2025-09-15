Сербский посол заявил, что Россию невозможно победить

Он сообщил, что впоследствии один из них стал «мэром Петрограда» (такой должности не существовало — по всей видимости, речь шла о должности «Военный губернатор» или «Военный генерал-губернатор», называлась должность в конце XVIII — начале XIX века — прим РБК.). Посол не уточнил также имя сербского генерала. По всей видимости, речь идет о Михаиле Милорадовиче, который происходил из сербского дворянского рода. Его в 1818 году назначили военным генерал-губернатором, он руководил городом до 1825 года, когда 16 декабря его смертельно ранили декабристы, которых он приехал на Сенатскую площадь просить разойтись.