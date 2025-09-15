«Россию трудно победить, я бы сказал, невозможно, как тогда, так и сейчас», — сказал он. Дипломат напомнил о сражении десяти сербских генералов на стороне России в 1812 году.
Он сообщил, что впоследствии один из них стал «мэром Петрограда» (такой должности не существовало — по всей видимости, речь шла о должности «Военный губернатор» или «Военный генерал-губернатор», называлась должность в конце XVIII — начале XIX века — прим РБК.). Посол не уточнил также имя сербского генерала. По всей видимости, речь идет о Михаиле Милорадовиче, который происходил из сербского дворянского рода. Его в 1818 году назначили военным генерал-губернатором, он руководил городом до 1825 года, когда 16 декабря его смертельно ранили декабристы, которых он приехал на Сенатскую площадь просить разойтись.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет по отношению к России. Она является единственной страной Европы, которая не ввела санкции против России и не планирует этого делать.
Вучич неоднократно заявлял, что выступает против антироссийских санкций — его страна после распада Югославии находилась под санкциями около десяти лет. При этом он допускал, что если и санкции будут введены, то только в интересах самого Белграда.
26 августа Вучич поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым о взаимоотношениях между странами. Они договорились о дальнейшем экономическом сотрудничестве и проанализировали политические отношения. Также Вучич заявил, что обе стороны хотят улучшить коммуникацию на международном уровне.