Подведены итоги выборов 13 и 14 сентября в Хабаровском крае

Результаты довыборов в краевую и городские думы.
На дополнительных выборах депутата Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва по одномандатному округу № 16 победу одержал Валерий Самохин, кандидат от партии «Единая Россия». Его поддержали 49,40% избирателей.
Самохин принимал участие в специальной военной операции, а сейчас работает инструктором-методистом Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи — центра «ВОИН». Ветеран отметил, что его кампания была первой в жизни.
«Искренне благодарю каждого, кто меня поддержал. В Думе я намерен работать над вопросами патриотического воспитания молодежи, развитием спорта и туризма. Для меня, как человека, более тридцати лет изучающего Хабаровский край, это особенно значимо», — подчеркнул Самохин.
В Хабаровской городской думе по округу № 10 депутатский мандат получила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 19 Елена Добровольская, выдвинутая «Единой Россией» и набравшая 69,64% голосов. В Комсомольске-на-Амуре по округу № 23 уверенную победу одержал единоросс, руководитель профсоюзной организации нефтеперерабатывающего завода Степан Калинин, набравший 63,68% голосов.
Результаты выборов глав поселений.
Наряду с довыборами депутатов в крае прошли выборы глав поселений. В городе Вяземский мэром переизбран действующий глава города, член «Единой России» Сергей Хотинец, получивший 39,45%. Его соперники — самовыдвиженец Владимир Тезиков и член ЛДПР Дмитрий Уткин — набрали 34,39% и 22,06% соответственно.
Главой села Дормидонтовка Вяземского района стал самовыдвиженец Николай Гребцов, получивший поддержку 82,31% избирателей. А в районе имени Лазо Святогорское сельское поселение возглавит единоросс Захар Трепов, которого поддержали 84,50% голосовавших.
Результаты муниципальных выборов.
Наибольшая по численности замена мандатов имела место в Солнечном муниципальном округе, где на минувших выходных были избраны 15 депутатов первого созыва, все — от партии «Единая Россия». Среди них Сергей Бондаренко (84,59%), Евгения Пивоварова (93,06%), Владимир Самар (95,22%) и другие кандидаты, набравшие от 48 до 95% голосов.
Другие крупные выборы прошли в посёлке Майский Советско-Гаванского района — там избраны десять депутатов. Победу одержали кандидаты от «Единой России» и самовыдвиженцы. Наибольшую поддержку избирателей получили единороссы Сергей Шило (64,58%) и Евгения Москаленко (56,47%), а также представитель ЛДПР Олег Воробьев (50,59%) и самовыдвиженец Алина Смирнова (48,24%).
В Нанайском районе в состав Совета депутатов села Нижняя Манома вошли семь кандидатов от «Единой России». Лучший результат показали Фёдор Демьянов (87,84%), Людмила Долбилина (86,49%), Сергей Петров (85,14%).
В Мирненском сельском поселении Хабаровского района избраны пять депутатов, все — представители «Единой России». Больше всего голосов Фёдор Дзябук (58,02%), Ольга Казакова (66,67%) и Татьяна Левкова (49,38%).
В районе имени Лазо депутатом районного собрания по округу № 10 стал самовыдвиженец Михаил Зырянов, набравший 59,30%.
В Советско-Гаванском районе депутатом окружного собрания по округу № 14 избран самовыдвиженец Олег Скоков с результатом 49,96%.
В Хабаровском муниципальном районе депутатский мандат по округу № 3 получила баллотировавшаяся от ЕР Галина Рогожко, набравша 68,92%.
В Вяземском районе на выборах депутатов Совета города по многомандатным округам № 1 и № 3 победили самовыдвиженцы Лариса Кайденко, Андрей Кулаев, Марина Ананьева и Анна Ренкас, а также единоросс Наталья Окрушко. Их результаты колеблются в диапазоне от 12,15% до 23,42%.
Оправдать доверие избирателей.
Как отметил секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов, прошедшие выборы подтвердили устойчивость партийных позиций и стали результатом системной работы, начатой год назад.
«Мы получили большинство мест в краевой Законодательной Думе, в думах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также в районных собраниях. Год работы показал, что партия идёт верным курсом, отвечает на запросы граждан и последовательно реализует поручения губернатора Дмитрия Демешина, который является главным проводником политики Президента России Владимира Путина», — отметил Иванов.
Отдельно Иванов акцентировал внимание на победе Валерия Самохина в краевом парламенте по 16-му округу. Боевой опыт и работа в центре «ВОИН» формируют высокий авторитет кандидата и подтверждают выполнение задачи Президента по привлечению защитников Отечества к управлению регионом. Также он отметил успех Степана Калинина на довыборах в Комсомольске-на-Амуре, где в прошлом году мэром был избран единоросс Дмитрий Заплутаев. Участие представителя «Единой России» в работе городской Думы создаёт прочную основу для согласованных решений и устойчивого развития города, уверен парламентарий.
«Выборы в крае можно рассматривать как серьёзный задел на будущий электоральный цикл, прежде всего на кампанию в Государственную Думу 2026 года. Но расслабляться нельзя — итог во многом будет зависеть от того, насколько мы оправдаем доверие, оказанное нам жителями региона», — подчеркнул Иванов.