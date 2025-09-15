Подведены итоги выборов 13 и 14 сентября в Хабаровском крае

Отдельно Иванов акцентировал внимание на победе Валерия Самохина в краевом парламенте по 16-му округу. Боевой опыт и работа в центре «ВОИН» формируют высокий авторитет кандидата и подтверждают выполнение задачи Президента по привлечению защитников Отечества к управлению регионом. Также он отметил успех Степана Калинина на довыборах в Комсомольске-на-Амуре, где в прошлом году мэром был избран единоросс Дмитрий Заплутаев. Участие представителя «Единой России» в работе городской Думы создаёт прочную основу для согласованных решений и устойчивого развития города, уверен парламентарий.