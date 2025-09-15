The Economist назвал три пробела в противовоздушной системе НАТО в Европе

Противовоздушная оборона НАТО в Европе имеет свои уязвимости, проявившиеся после широкого распространения беспилотников, пишет The Economist.
Среди проблем издание перечисляет:
- многие комплексы ПВО были переданы Украине;
- часть дронов-нарушителей малы и могут быть сделаны из пенопласта — такие аппараты радары просто могут не выделить среди прочих помех, эти БПЛА представляют собой «ложные цели», использовать против них дорогостоящие системы неэкономично;
- зависимость от США: президент Дональд Трамп может перенаправить часть сил в другие зоны, а Европа не будет готова восполнить эти пробелы.
Система ПВО НАТО состоит из нескольких частей:
- 14 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые обычно базируются в немецком Гайленкирхене, и группа беспилотников RQ-4D Phoenix — применяются для обнаружения угроз;
- истребители, размещенные в Восточной Европе. Они также могут обнаруживать угрозы, сопровождать нарушившие воздушные границы самолеты и сбивать воздушные цели;
- на земле размещены силы ПВО — как собственно европейские, так и американские комплексы Patriot. На море аналогичную функцию выполняют эсминцы.
Многие из этих элементов объединены в интегрированную систему ПВО и ПРО, которой управляет командование объединенных ВВС НАТО, базирующееся в Рамштайне в Германии. Ему подчиняются два объединенных центра операций ВВС: один находится в ФРГ (отвечает за территорию к северу от Альп), другой в Испании (юг).
На прошлой неделе было зафиксировано два случая нарушения воздушного пространства НАТО — в Польше и Румынии. В польском небе в ночь с 9 на 10 сентября оказались около 20 беспилотников. Как сообщал премьер-министр Дональд Туск, они были российскими.
Минобороны России заявило 10 сентября, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались», были атакованы цели на западе Украины. Ведомство также подчеркнуло, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей», не превышала 700 км. Это меньше расстояния между, например, Сумами и Львовом или Херсоном и Львовом.
НАТО после инцидента инициировало операцию «Восточный часовой».