The Economist назвал три пробела в противовоздушной системе НАТО в Европе

Минобороны России заявило 10 сентября, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались», были атакованы цели на западе Украины. Ведомство также подчеркнуло, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей», не превышала 700 км. Это меньше расстояния между, например, Сумами и Львовом или Херсоном и Львовом.