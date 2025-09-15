Мирзиёев: Пусть будет больше преданных своему делу педагогов, достойных высших наград

В Бостанлыкском районе Ташкентской области состоялось торжественное мероприятие ко Дню учителей и наставников.
Указом президента группа работников, показавших образцовые результаты в системе образования и воспитания, награждена почетными званиями, орденами и медалями. Сегодня состоялось торжественное вручение этих наград.
Я вручаю звания, ордена и медали представителям многих сфер. Но день, когда награждаются учителя, я всегда жду с особым чувством. Пусть в нашей стране становится все больше преданных своему делу педагогов, достойных высших наград.
Наградами были отмечены также предприниматели, построившие школы на собственные средства, и зарубежные партнеры, содействующие внедрению передовых практик в образовании.
Речь шла и о дальнейшем развитии сферы. В обсуждении по видеосвязи участвовали более 40 тыс. учителей и наставников со всей республики.
Глава республики отметил, что за восемь лет расходы на образование и науку увеличены в 6 раз — до 378 трлн сумов. Он подчеркнул, что повышение качества образования, улучшение условий труда и жизни учителей и наставников останется ключевым приоритетом реформ.