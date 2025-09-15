Fox News: Трамп ответил на вопрос о возможных ударах по Венесуэле

Трамп, выступая в воскресенье в Нью-Джерси, ответил на ряд вопросов касательно Венесуэлы, в том числе о потенциальном ударе США по стране и возможной эскалации со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает американский канал Fox News.
Венесуэла посылает нам членов своих банд, своих наркоторговцев и наркотики. Это неприемлемо. Посмотрим, что произойдет.
Президент также сообщил, что количество лодок, замеченных у берегов Венесуэлы, где США недавно усилили присутствие своих военно-морских сил, значительно сократилось.
«Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп во второй раз, когда его спросили, намерен ли он нанести дополнительные удары по судам, перевозящим наркотики из Венесуэлы.
Когда у главы Белого дома поинтересовались, обеспокоен ли он возможной эскалацией со стороны официального Каракаса, который назвал действия Вашингтона незаконными, Трамп указал на миллионы смертей от наркотиков, произошедшие в США в прошлом году.
«Что незаконно, так это наркотики… которые отправляются в нашу страну. То, что 300 млн человек (население США составляет всего 347 млн человек; от наркотиков, по данным ВОЗ от 25 июня 2024 года, за год в мире умерло около 600 тыс. человек. — Прим. ред.) умерли в прошлом году от наркотиков, вот что незаконно», — парировал Трамп.
В четверг член конгресса Ильхан Омар представила резолюцию о военных полномочиях, направленную на предотвращение потенциальных ударов в Карибском бассейне. «У военной эскалации администрации Трампа в Карибском бассейне не было юридического обоснования. Эти действия не были самообороной и не были санкционированы конгрессом», — настаивает она.
Тем временем Венесуэла на фоне угроз со стороны Белого дома развернула военно-морские силы в Карибском бассейне и начала крупномасштабные военные учения в рамках плана «Независимость 200», пишет европейский портал Venezuelanalysis.
Мы должны обеспечить, чтобы наше побережье было свободно от захватчиков и насильственных группировок. Эти воды, эти земли, эти ресурсы принадлежат венесуэльскому народу. Они никогда не будут принадлежать империи США.
Он высоко оценил мобилизационный потенциал Венесуэлы и пообещал, что ни одна иностранная держава не будет угрожать суверенитету его страны. Начавшиеся военные учения стали продолжением недавних усиленных учений по всей территории страны, как на суше, так и на море, отмечает издание. В военных учениях также примут участие ополченцы, которые начали массово записываться в армию в последние недели, говорится в статье.