Euractiv: некоторые страны ЕС хотят полностью закрыть въезд туристам из России

«Речь идет о дипломатах, работниках международных организаций, а также россиянах, которые едут по важным гуманитарным причинам — например, на лечение или на похороны близких. Кроме того, визы могут получить студенты, принятые в европейские вузы, квалифицированные специалисты с официальным приглашением на работу и близкие родственники тех, кто живет в Европе легально. Совершенно предсказуемо то, что для обычных туристов въезд в страны Шенгенской зоны могут закрыть или сильно ограничить», — сказала сенатор.