В Госдуме предостерегли НАТО от шагов к третьей мировой войне

«Само подобное предложение, озвученное министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, — это эскалация напряженности», — приводит слова парламентария «Лента.ру». Депутат добавил, что инициатива Польши свидетельствует об агрессивных намерениях Североатлантического альянса в отношении России. Собеседник издания уточнил, что защита Киева на самом деле может быть только прикрытием для реализации планов по нападению на РФ.
По мнению парламентария, введение бесполетной зоны может привести к третьей мировой, так как станет явной демонстрацией участия стран НАТО в противостоянии с Россией. Политик акцентировал внимание, что в случае установления такой зоны бойцы альянса будут считаться для ВС РФ законной целью.
Депутат предположил, что Киев будет стараться вовлечь НАТО в конфликт с Россией, и Европа и США могут пойти на поводу у украинцев, но прямо противостоять Кремлю и открыто участвовать в боевых действиях они не решатся.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев воспринял предложение Сикорского негативно. Он уточнил, что реализация «провокационной идеи» будет означать «войну НАТО с Россией».