В Госдуме предостерегли НАТО от шагов к третьей мировой войне

Инициатива по введению бесполетной зоны над Украиной может привести к началу третьей мировой войны. Такое мнение депутат Госдумы Юрий Швыткин высказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО

«Само подобное предложение, озвученное министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, — это эскалация напряженности», — приводит слова парламентария «Лента.ру». Депутат добавил, что инициатива Польши свидетельствует об агрессивных намерениях Североатлантического альянса в отношении России. Собеседник издания уточнил, что защита Киева на самом деле может быть только прикрытием для реализации планов по нападению на РФ.

По мнению парламентария, введение бесполетной зоны может привести к третьей мировой, так как станет явной демонстрацией участия стран НАТО в противостоянии с Россией. Политик акцентировал внимание, что в случае установления такой зоны бойцы альянса будут считаться для ВС РФ законной целью.

Депутат предположил, что Киев будет стараться вовлечь НАТО в конфликт с Россией, и Европа и США могут пойти на поводу у украинцев, но прямо противостоять Кремлю и открыто участвовать в боевых действиях они не решатся.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с идеей ввести бесполетную зону над Украиной. Инициатива последовала после инцидентов с дронами в Польше и Румынии, в которых бездоказательно обвинили Россию. Сикорский предложил союзникам по НАТО согласовать такое решение.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев воспринял предложение Сикорского негативно. Он уточнил, что реализация «провокационной идеи» будет означать «войну НАТО с Россией».

