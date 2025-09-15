«Само подобное предложение, озвученное министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, — это эскалация напряженности», — приводит слова парламентария «Лента.ру». Депутат добавил, что инициатива Польши свидетельствует об агрессивных намерениях Североатлантического альянса в отношении России. Собеседник издания уточнил, что защита Киева на самом деле может быть только прикрытием для реализации планов по нападению на РФ.