ПАС планирует набрать в свою пользу полмиллиона голосов диаспоры: Для этого президент Молдовы колесит по миру за государственный счет — ЦИК молчит

Майя Санду использует зарубежные визиты для проведения избирательной кампании среди диаспоры.

Источник: Комсомольская правда

ЛДПМ направила жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), выразив обеспокоенность незаконным участием президента Молдовы Майи Санду в предвыборной кампании.

В период с 1 мая по 10 сентября 2025 года Майя Санду совершила 7 зарубежных визитов, которые фактически были избирательными встречами с молдавской диаспорой.

В ходе этих поездок, организованных и профинансированных за счет государства, проводились собрания с общинами молдаван, на которых Майя Санду формулировала избирательные цели и выступала с электоральными речами.

В Потсдаме она заявила, что ожидает 400 000 голосов из диаспоры, а в публичном пространстве появились сведения о том, что правительство рассчитывает на 500 000 голосов.

Эксперты отмечают, что такие действия превращают институт президентства в участника предвыборной кампании, что может рассматриваться как незаконное вмешательство в электоральный процесс.

Кстати, за первые шесть месяцев 2025 года Майя Санду и сотрудники её аппарата осуществили 33 официальных визита — было потрачено более полумиллиона леев из госбюджета.

ЛДПМ направила жалобу в Центральную избирательную комиссию. Фото: соцсети.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

