Путин поинтересовался, как прошел единый день голосования в Крыму

В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В Крыму прошли довыборы депутата Симферопольского городского совета по одному избирательному округу.