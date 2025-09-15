Ричмонд
Fox News: Трамп готовится уволить главу ФБР

Источники Fox News утверждают, что президент США Дональд Трамп намерен отправить в отставку главу ФБР Кэша Пателя. В Белом доме отрицают эти планы. По информации собеседников Fox, о планах Трампа свидетельствуют недавние перестановки в ведомстве. 15 сентября в должность заместитель директора ФБР вступил Эндрю Бейли. Он разделит эту позицию вместе с действующим замглавы бюро Дэном Бонджино.

Источник: Reuters

Собеседники телеканала сообщают, что в Белом доме «не доверяют Кэшу». Они утверждают, что Эндрю Бейли — бывший генпрокурор Миссури — ранее был одним из фаворитов Трампа на пост главы ФБР. Fox News также отмечает, что для того, чтобы возглавить ведомство он должен прослужить там лишь 90 дней.

NBC News пишет, что бывшие сотрудники ФБР критикуют действия Пателя после убийства 10 сентября консервативного активиста Чарли Кирка. По их мнению, он, в частности, активно вмешивался в ход расследования. Кроме того, утверждается, что глава ФБР преувеличивал свою роль в расследовании и критиковал участников следствия в Юте, где произошло убийство.

Бывший сотрудник ФБР Кристифер О’Лири заявил, что, как показало расследование, у нынешнего главы ФБР «нет ни опыта, ни лидерских качеств». Вскоре после убийства Патель опубликовал несколько постов о поимке подозреваемого, что позже оказалось неверным.

