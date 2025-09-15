Ричмонд
Чехия отправила вертолеты на защиту Польши от дронов

Чехия поддержала операцию НАТО «Восточный страж» — республика направила звено военных вертолетов в Польшу. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой оборонного ведомства республики.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Сегодня в Польшу прибыли три вертолета для усиления защиты воздушного пространства восточной границы нашего близкого союзника. Наши пилоты приступят к защите воздушного пространства Польши в ближайшее время», — цитирует «Интерфакс» сообщение чешского Минобороны.

К публикации прилагается фотография, на которой запечатлены ударные вертолеты Ми-171Ш, состоящие на вооружении армии Чехии.

О начале операции «Восточный страж» на восточном фланге НАТО сообщил 12 сентября генсек альянса Марк Рютте. Главной задачей миссии было названо противодействие конкретным угрозам, возникающим из-за использования беспилотников.

