Чехия отправила вертолеты на защиту Польши от дронов

«Сегодня в Польшу прибыли три вертолета для усиления защиты воздушного пространства восточной границы нашего близкого союзника. Наши пилоты приступят к защите воздушного пространства Польши в ближайшее время», — цитирует «Интерфакс» сообщение чешского Минобороны.
К публикации прилагается фотография, на которой запечатлены ударные вертолеты Ми-171Ш, состоящие на вооружении армии Чехии.
О начале операции «Восточный страж» на восточном фланге НАТО сообщил 12 сентября генсек альянса Марк Рютте. Главной задачей миссии было названо противодействие конкретным угрозам, возникающим из-за использования беспилотников.