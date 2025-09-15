SCMP: в Китае усомнились в пользе ИИ для военных подлодок

ASW, по данным SCPM, работает на трех уровнях — восприятие, принятие решений и взаимодействие человека и машины — и предназначена для прогнозирования тактики подводных лодок и адаптации схем поиска. Она использует данные гидроакустических буев, сбрасываемых вертолетами; океанографических датчиков, детекторов магнитных аномалий, радаров и даже температуры океана, уровни соли и фоновый шум, чтобы понять, что происходит под водой.