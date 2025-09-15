SCMP: в Китае усомнились в пользе ИИ для военных подлодок

Согласно статье SCMP, исследование было опубликовано в августе в журнале Electronics Optics & Control. Оно проводилось под руководством старшего инженера Вертолетного научно-исследовательского института Мэн Хао.
Исследование показало, что усовершенствованная система противолодочной обороны (ASW), управляемая искусственным интеллектом, способа вести охоту даже на самые тихие подводные лодки и принимать решения в режиме реального времени.
В исследовании утверждается, что эра «невидимых» подводных лодок, долгое время являвшихся краеугольным камнем военно-морского сдерживания, подходит к концу.
ASW, по данным SCPM, работает на трех уровнях — восприятие, принятие решений и взаимодействие человека и машины — и предназначена для прогнозирования тактики подводных лодок и адаптации схем поиска. Она использует данные гидроакустических буев, сбрасываемых вертолетами; океанографических датчиков, детекторов магнитных аномалий, радаров и даже температуры океана, уровни соли и фоновый шум, чтобы понять, что происходит под водой.
После развертывания система быстро определяет, где искать подлодку и как реагировать, когда она пытается маневрировать, например делает зигзаги, переходит в бесшумное положение или использует ложные цели, поясняет издание.
Даже когда субмарины использовали продвинутые «обманки» или беспилотники, чтобы запутать поиск, ИИ успешно продолжал преследование, адаптируясь в режиме реального времени, отмечает издание.
Технология противодействия подводным лодкам может стать еще более изощренной, предупреждает SCPM. В Китае уже разработали большие интерфейсы на основе языковых моделей, которые помогают операторам управлять несколькими агентами искусственного интеллекта.
По словам исследователей, эти помощники переводят сложные сенсорные данные и алгоритмические стратегии в рекомендации на простом языке, что резко снижает когнитивную нагрузку во время напряженных военных миссий. Эксперты предполагают, что будущие версии ИИ-систем могут быть объединены с воздушными беспилотниками, надводными кораблями и подводными дронами, чтобы сформировать полностью интегрированную трехмерную «охотничью сеть».