Путин принял участие в открытии противочумной станции в Симферополе

Президент России принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин по видеосвязи в эфире «Россия 24» принял участие в открытии противочумной станции в Симферополе.

Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы.

Площадь нового лабораторно-научного комплекса составляет 9,9 тысячи квадратных метров, штат учреждения — 94 человека.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе мероприятия отметил, что на строительство комплекса было выделено 26 млрд рублей, и поблагодарил президента за поддержку проекта, подчеркнув его значимость для региональной безопасности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что создание таких объектов имеет важное значение для защиты России от различных угроз, в первую очередь биологических.

Ранее мы писали, что Путин провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Развожаевым. В ходе нее глава доложил президенту об экономических показателях города федерального значения, в том числе о росте инвестиционной активности в винодельческой отрасли.

