Путин принял участие в открытии противочумной станции в Симферополе

Президент России Владимир Путин по видеосвязи в эфире «Россия 24» принял участие в открытии противочумной станции в Симферополе.
Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы.
Площадь нового лабораторно-научного комплекса составляет 9,9 тысячи квадратных метров, штат учреждения — 94 человека.
Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе мероприятия отметил, что на строительство комплекса было выделено 26 млрд рублей, и поблагодарил президента за поддержку проекта, подчеркнув его значимость для региональной безопасности.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что создание таких объектов имеет важное значение для защиты России от различных угроз, в первую очередь биологических.
