В Совфеде назвали планы ЕС запретить въезд россиянам продолжением самоизоляции

Введение запрета для россиян на посещение стран Европы ускорит процесс самоизоляции Евросоюза, а решение Брюсселя сравнимо с позицией советских властей о выезде граждан за рубеж. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Сенатор отметил, что любая страна вправе ввести запрет на въезд граждан определенного государства, так как это определяется ее суверенитетом. «Дело заключается в том, что Европейский союз таким образом, не имея реальных на то причин, кроме их мракобесия, продолжает процесс самоизоляции», — объяснил «Ленте.ру» Климов.

Сенатор напомнил, что страны ЕС, готовясь принять решение об ограничении въезда россиянам в Европу, обосновывают свои действия необходимостью лишить граждан РФ права находиться в «райском саду». Но на самом деле, по мнению политика, европейцы опасаются, что общение с россиянами разобьет иллюзии жителей стран ЕС о жизни в этом «саду».

Климов также обратил внимание, что в период существования СССР западные государства, напротив, прилагали усилия, чтобы к ним приезжало как можно больше советских граждан, а власти СССР препятствовали массовым поездкам населения за рубеж. «Ситуация изменилась на 180 градусов», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Он сказал, что сегодняшнее руководство Евросоюза является «худшей пародией» на власти СССР. Он отметил, что Советский Союз был достойной страной, но с элементами, которые не давали ему развиваться. ЕС сейчас перенимает негативный опыт СССР, препятствуя государствам объединения развивать торговлю, культурные связи и туризм с Россией.

Политик считает, что Евросоюз, приняв решение о закрытии въезда для россиян, ограничит права и свободы своих граждан и усилит самоизоляцию Европы.

Напомним, закрытие въезда гражданам РФ в европейские государства — один из пунктов обсуждаемого 19-го пакета санкций Евросоюза. Если меру давления на Россию поддержат, то россияне не смогут оформить визу для визитов в ЕС.

