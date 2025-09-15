Сенатор отметил, что любая страна вправе ввести запрет на въезд граждан определенного государства, так как это определяется ее суверенитетом. «Дело заключается в том, что Европейский союз таким образом, не имея реальных на то причин, кроме их мракобесия, продолжает процесс самоизоляции», — объяснил «Ленте.ру» Климов.
Сенатор напомнил, что страны ЕС, готовясь принять решение об ограничении въезда россиянам в Европу, обосновывают свои действия необходимостью лишить граждан РФ права находиться в «райском саду». Но на самом деле, по мнению политика, европейцы опасаются, что общение с россиянами разобьет иллюзии жителей стран ЕС о жизни в этом «саду».
Климов также обратил внимание, что в период существования СССР западные государства, напротив, прилагали усилия, чтобы к ним приезжало как можно больше советских граждан, а власти СССР препятствовали массовым поездкам населения за рубеж. «Ситуация изменилась на 180 градусов», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Он сказал, что сегодняшнее руководство Евросоюза является «худшей пародией» на власти СССР. Он отметил, что Советский Союз был достойной страной, но с элементами, которые не давали ему развиваться. ЕС сейчас перенимает негативный опыт СССР, препятствуя государствам объединения развивать торговлю, культурные связи и туризм с Россией.
Политик считает, что Евросоюз, приняв решение о закрытии въезда для россиян, ограничит права и свободы своих граждан и усилит самоизоляцию Европы.
Напомним, закрытие въезда гражданам РФ в европейские государства — один из пунктов обсуждаемого 19-го пакета санкций Евросоюза. Если меру давления на Россию поддержат, то россияне не смогут оформить визу для визитов в ЕС.