Глава МВД Польши считает, что закрытие границы с Беларусью долго не продлится

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский рассчитывает, что закрытие границы с Беларусью не будет долгим, сообщает Sputnik.by.
«Я рассчитываю, что закрытие границы не будет продолжаться долго. Но еще продолжаются учения “Запад”, активная их фаза. Она должна закончиться завтра, и посмотрим, какие выводы мы получим от наших спецслужб», — подчеркнул министр.
Кервиньский отметил при этом, что граница будет закрыта «до тех пор, пока будет существовать какая-либо угроза для польской безопасности и безопасности поляков».
Напомним, что 11 сентября Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок (здесь подробнее).
При этом Глава МИД Максим Рыженков уверен, что после белорусско-российских учений «Запад — 2025» Польша откроет границу: «Никуда они не денутся», — считает министр.
А тем временем, Госпогранкомитет опроверг критический наплыв машин на границе с Литвой после закрытия погранперехода с Польшей.