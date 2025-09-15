Владимир Путин открыл в Волгограде новый корпус института РПН

— Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников — талантливым врачам и учёным, — в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально, продолжает динамично развиваться. Ее главные принципы — профилактика и предупреждение рисков — лежат в основе вашей работы. Ежедневно вы оцениваете качество окружающей среды, воды, воздуха, продуктов питания. Эта работа не видна на поверхности, но она является чрезвычайно важной. Вы своевременно выявляете и противостоите опасным инфекциям и, конечно, ведете востребованные научные исследования, внедряете в практику современные методы мониторинга и прогноза развития эпидемий, и тем самым защищаете жизни людей", — отметил Владимир Путин.