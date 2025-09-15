Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власть в Молдове использует в своей предвыборной пропаганде школьников: «Завтрак — полезен, но когда его подают с гарниром из политики, он оставляет горький привкус» — мнение экс-министра обр

ПАС превратила естественную инициативу, давно используемую в школах, в дешевый предвыборный PR-материал.

Источник: Комсомольская правда

Экс-министр образования Корнелиу Попович раскритиковал опубликованное в соцсетях Министерством образования видео, в котором ученики одного из столичных лицеев благодарят за введение бесплатных завтраков, подчеркнув, что это — пропаганда.

«Похоже, что в разгар избирательной кампании “хлеб и зрелища” превратились в “хлеб и завтрак”. Ученики и преподаватели, поставленные перед камерой, с пафосом перечисляют достоинства булочки с чаем, будто бы нашли эликсир школьного успеха. Проблема не в завтраке! Проблема — в превращении естественной инициативы, давно реализуемой в школах, в дешевый предвыборный PR-материал с музыкальным фоном и постановочными заявлениями, вовлекающий школы, детей и преподавателей.

Вот так выглядит реформа у нас: меньше образования, больше пропаганды. Завтрак — полезен, но, когда его подают с гарниром из политики, он оставляет горький привкус", — написал Корнелиу Попович.

Читайте также:

Свои блошиные рынки в Кишиневе пенсионеры называют «аллеями жизни»: «Будем сюда выбегать, пока здоровье позволяет, пока ноги тянут».

Корреспондент «КП» в Молдове поговорил с 75-летней Тамарой Ильиничной, вынужденой выходить на такую вот «аллею жизни» (далее…).

МИД запрашивал более миллиона бюллетеней для избирательных участков за рубежом: Судя по всему, ПАС надеется только на диаспору, которая оторвана от повседневной тяжелой жизни в Молдове.

Молдавский МИД запрашивал более миллиона бюллетеней для избирательных участков за рубежом — зачем так много? (далее…).

Газопровод построен до прихода Санду к власти, садик отремонтирован за счет мэрии: Люди в Молдове в шоке от того, как ПАС присваивает себе проекты, к которым никакого отношения не имеет — разоблачение лжи.

Перед выборами проще присваивать чужие достижения и выдавать их за свои — вдруг никто не заметит (далее…).