Власть в Молдове использует в своей предвыборной пропаганде школьников: «Завтрак — полезен, но когда его подают с гарниром из политики, он оставляет горький привкус» — мнение экс-министра обр

Экс-министр образования Корнелиу Попович раскритиковал опубликованное в соцсетях Министерством образования видео, в котором ученики одного из столичных лицеев благодарят за введение бесплатных завтраков, подчеркнув, что это — пропаганда.
«Похоже, что в разгар избирательной кампании “хлеб и зрелища” превратились в “хлеб и завтрак”. Ученики и преподаватели, поставленные перед камерой, с пафосом перечисляют достоинства булочки с чаем, будто бы нашли эликсир школьного успеха. Проблема не в завтраке! Проблема — в превращении естественной инициативы, давно реализуемой в школах, в дешевый предвыборный PR-материал с музыкальным фоном и постановочными заявлениями, вовлекающий школы, детей и преподавателей.
Вот так выглядит реформа у нас: меньше образования, больше пропаганды. Завтрак — полезен, но, когда его подают с гарниром из политики, он оставляет горький привкус", — написал Корнелиу Попович.
