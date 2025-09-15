Власть в Молдове использует в своей предвыборной пропаганде школьников: «Завтрак — полезен, но когда его подают с гарниром из политики, он оставляет горький привкус» — мнение экс-министра обр

«Похоже, что в разгар избирательной кампании “хлеб и зрелища” превратились в “хлеб и завтрак”. Ученики и преподаватели, поставленные перед камерой, с пафосом перечисляют достоинства булочки с чаем, будто бы нашли эликсир школьного успеха. Проблема не в завтраке! Проблема — в превращении естественной инициативы, давно реализуемой в школах, в дешевый предвыборный PR-материал с музыкальным фоном и постановочными заявлениями, вовлекающий школы, детей и преподавателей.