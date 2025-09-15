Беглов утвердил «дорожную карту» по увеличению населения Петербурга

Увеличение численности населения — одна из важнейших задач, поставленных Президентом. Это вопрос национальной безопасности и будущего России. Совместными усилиями мы должны обеспечить реализацию новой «дорожной карты».
Он отметил, что Петербург достиг поставленной цели — число жителей на 1 января 2025 года составило 5,65 миллиона человек, превысив план на 200 тысяч. Город признан лидером в демографической и социальной политике. Уточняется, что уровень бедности в прошлом году составил 3,5%, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 76 лет. Это на три года больше среднего по стране.
Северная столица также активно поддерживает семьи с детьми. В городе живет 76 тысяч многодетных семей. С прошлого года был расширен региональный маткапитал, отменена плата за детсады. Кроме того, ввели специальные наборы для новорождённых, стали открыты пункты проката детских товаров. В культурной столице утроили выплату студенческим семьям. Студентки вузов получают 100 тысяч за постановку на учёт по беременности, многодетные семьи — 50% компенсации за обучение детей.
Александр Беглов подчеркнул, что здравоохранение играет ключевую роль в увеличении населения. За последние годы в Петербурге снижена смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний за счет создания 17 сосудистых центров и центров амбулаторной онкологической помощи в каждом районе. Также расширены возможности бесплатного ЭКО, благодаря чему 5% детей уже рождены этим методом, и продолжение этой работы может дать городу дополнительно 15 тысяч рождений.
Петростат прогнозирует рост населения Северной столицы до 6 миллионов к 2045 году. Город поставил цель достичь этого показателя к 2042 году или раньше.