Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов утвердил «дорожную карту» по увеличению населения Петербурга

На совещании губернатора Александра Беглова была утверждена «дорожная карта» по увеличению населения Петербурга и достижению показателей Указа Президента РФ № 1014. Документ включает 41 мероприятие от 29 органов власти. «Дорожная карта» будет дополняться новыми инициативами.

Источник: РИА "Новости"

Увеличение численности населения — одна из важнейших задач, поставленных Президентом. Это вопрос национальной безопасности и будущего России. Совместными усилиями мы должны обеспечить реализацию новой «дорожной карты».

сказал Беглов

Он отметил, что Петербург достиг поставленной цели — число жителей на 1 января 2025 года составило 5,65 миллиона человек, превысив план на 200 тысяч. Город признан лидером в демографической и социальной политике. Уточняется, что уровень бедности в прошлом году составил 3,5%, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 76 лет. Это на три года больше среднего по стране.

Северная столица также активно поддерживает семьи с детьми. В городе живет 76 тысяч многодетных семей. С прошлого года был расширен региональный маткапитал, отменена плата за детсады. Кроме того, ввели специальные наборы для новорождённых, стали открыты пункты проката детских товаров. В культурной столице утроили выплату студенческим семьям. Студентки вузов получают 100 тысяч за постановку на учёт по беременности, многодетные семьи — 50% компенсации за обучение детей.

Александр Беглов подчеркнул, что здравоохранение играет ключевую роль в увеличении населения. За последние годы в Петербурге снижена смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний за счет создания 17 сосудистых центров и центров амбулаторной онкологической помощи в каждом районе. Также расширены возможности бесплатного ЭКО, благодаря чему 5% детей уже рождены этим методом, и продолжение этой работы может дать городу дополнительно 15 тысяч рождений.

Петростат прогнозирует рост населения Северной столицы до 6 миллионов к 2045 году. Город поставил цель достичь этого показателя к 2042 году или раньше.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше