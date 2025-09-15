Беглов утвердил «дорожную карту» по увеличению населения Петербурга

Он отметил, что Петербург достиг поставленной цели — число жителей на 1 января 2025 года составило 5,65 миллиона человек, превысив план на 200 тысяч. Город признан лидером в демографической и социальной политике. Уточняется, что уровень бедности в прошлом году составил 3,5%, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 76 лет. Это на три года больше среднего по стране.