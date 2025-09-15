Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ в Лондоне возложило на Киев ответственность за инцидент с дронами

МИД Великобритании не смог предоставить послу РФ Андрею Келину доказательств того, что в воздушное пространство Польши вторгались именно российские беспилотники. Об этом заявили в российском посольстве по итогам визита Келина в британский МИД.

Источник: AP 2024

«15 сентября посол был приглашен в Форин Офис, где ему был заявлен формальный протест, — отметили в сообщении диппредставительства. — Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств … Их не оказалось».

Посольство обозначило, что Москва не хочет эскалации в отношениях с Варшавой и готова обсудить инцидент с дронами. В пресс-релизе дипломаты обвинили Украину в «раздувании милитаристской антироссийской истерии» и не исключили, что за инцидентом в Польше стоит «киевское руководство».

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли 19 беспилотников, на их перехват поднимали военные самолеты. Польские власти заявили, что БПЛА были российскими. Минобороны РФ не подтвердило это и подчеркнуло, что удары по целям на территории Польши не планировались и что дальность полета указанных дронов не превышает 700 км.

13 сентября на экстренном заседании Совбеза ООН 46 стран из 193 подписали заявление о том, что российская сторона ответственна за проникновение дронов в воздушное пространство Польши.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше