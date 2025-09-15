Нетаньяху обвинил Китай и Катар в попытках изолировать Израиль

Катар и Китай пытаются добиться изоляции Израиля, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Ynet.
«Мы знаем, что существует попытка изолировать Израиль со стороны различных стран во главе с Катаром — медийная блокада, финансируемая Катаром и Китаем. Они действуют также на Западе, и не в меньшей степени в США», — сказал он.
По словам политика, Катар и Китай «инвестируют в искусственный интеллект астрономические суммы», тем самым добиваясь большего могущества, чем «у традиционных СМИ». Но к изоляции присоединяются и обычные медиа. Израиль будет бороться с этим, подчеркнул Нетаньяху.
По его мнению, изоляция может расшириться и на другие сферы. Он отметил, что Израиль рискует столкнуться с ситуацией, «когда наша оборонная промышленность будет заблокирована». «Нам придется развивать здесь свою собственную оборонную промышленность. Нам придется быть Афинами и супер-Спартой», — предупредил он.
Reuters отмечает, что изоляция Израиля растет на фоне большого числа жертв конфликта с ХАМАС в секторе Газа и тяжелым гуманитарным кризисом в этом регионе.
Днем ранее в Израиле побывал госсекретарь США Марко Рубио. Вашингтон — ключевой союзник Израиля. Нетаньяху отмечал, что союз с США крепок как никогда, однако американская сторона выражала недовольство нанесенным 9 сентября Израилем авиаударом по столице Катара Дохе.
Израильская армия утверждает, что целью операции в Дохе были представители палестинской группировки, которые руководили нападением на Израиль 7 октября 2023 года. ХАМАС сообщал о гибели пяти человек из числа своих членов, включая сына главного переговорщика со стороны движения, также погиб сотрудник катарской службы безопасности.
После удара Израиль обвинил Катар в «укрывательстве террористов», а Катар Израиль — в «трусливом нападении».
Рубио после визита в Израиль отправился в Катар. В этой стране проходит арабо-исламский саммит. Согласно проекту резолюции, текст которого приводит Reuters, участники заявят об угрозе «враждебных действий» со стороны Израиля мирному сосуществованию и усилиям по нормализации отношений в регионе.