Источники, цитируемые Telegram-каналом SPPOT, утверждают, что фактическая дата экстрадиции бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка — 18 сентября 2025 года.
Официально молдавские власти объявили, что экстрадиция состоится 25 сентября.
Итак, заявления адвоката олигарха Лучиана Рогака, адвоката Плахотнюка, похоже, подтверждаются. Также подтверждается и то, что ПАС всё же хочет устроить грандиозное шоу вокруг этой экстрадиции в надежде набрать дополнительные электоральные очки.
Кстати, помните, как глава ГИП Виорел Чернэуцану утверждал, что ищет дешёвые билеты для экстрадиции Плахи?
Так вот, 18 сентября билеты самые дорогие.
Билет авиакомпании Aegean Airlines в этот день стоит 436 евро, в то время как 25 сентября билет стоит 178 евро на того же перевозчика.
Наблюдаем.
