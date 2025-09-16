«Дорогой старший брат»: Рамзан Кадыров поздравил Минниханова с победой на выборах

Рамзан Кадыров пожелал всем руководителям крепкого здоровья, долгих лет плодотворной работы, благополучия и новых достижений, отметив, что под их руководством регионы России будут продолжать развиваться и укреплять свои позиции, а братские связи между республиками — приносить все больше пользы во благо страны.