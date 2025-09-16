Ричмонд
«Дорогой старший брат»: Рамзан Кадыров поздравил Минниханова с победой на выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Рустама Минниханова с избранием на пост Раиса Республики Татарстан. По итогам голосования за него свои голоса отдали 88,09% избирателей.

Источник: Телеграм-канал Рамзана Кадырова

Кадыров подчеркнул, что высокий результат является подтверждением доверия и уважения, которыми пользуется Минниханов как в Татарстане, так и в других регионах России. Он отметил опыт, лидерские и человеческие качества руководителя, его способность находить верные решения в разных ситуациях и добиваться наилучшего результата.

Под руководством Минниханова, по словам Кадырова, республика достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии, укреплении промышленного и культурного потенциала, а также повышении уровня жизни граждан.

Кроме того, глава Чечни поздравил остальных победителей губернаторских выборов этого года.

Рамзан Кадыров пожелал всем руководителям крепкого здоровья, долгих лет плодотворной работы, благополучия и новых достижений, отметив, что под их руководством регионы России будут продолжать развиваться и укреплять свои позиции, а братские связи между республиками — приносить все больше пользы во благо страны.

