«Дорогой старший брат»: Рамзан Кадыров поздравил Минниханова с победой на выборах

Кадыров подчеркнул, что высокий результат является подтверждением доверия и уважения, которыми пользуется Минниханов как в Татарстане, так и в других регионах России. Он отметил опыт, лидерские и человеческие качества руководителя, его способность находить верные решения в разных ситуациях и добиваться наилучшего результата.
Под руководством Минниханова, по словам Кадырова, республика достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии, укреплении промышленного и культурного потенциала, а также повышении уровня жизни граждан.
Кроме того, глава Чечни поздравил остальных победителей губернаторских выборов этого года.
Рамзан Кадыров пожелал всем руководителям крепкого здоровья, долгих лет плодотворной работы, благополучия и новых достижений, отметив, что под их руководством регионы России будут продолжать развиваться и укреплять свои позиции, а братские связи между республиками — приносить все больше пользы во благо страны.