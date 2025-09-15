Франция работает над новой моделью баллистической ракеты, сообщили СМИ

Масса новой модификации ракеты М51 будет превышать 50 тонн, а длина — насчитывать 12 метров. По заявлению руководителя программы по производству этих ракет, они принадлежат к классу «море-земля», смогут подниматься на высоту больше двух тысяч километров и при вхождении в атмосферу достигать скорости 20 тысяч километров в час (20 махов). Остальные ТТХ ракеты неизвестны.