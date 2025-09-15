Ричмонд
Александр Беглов вручил госнаграды трем выдающимся петербуржцам

Награду получили врачи, представители бизнеса и деятели искусства.

Источник: Комсомольская правда

В Северной столице вручили государственные награды выдающимся петербуржцам. Среди награжденных оказались врачи, деятели культуры и искусства, представители бизнеса и промышленности. По поручению президента, награды и поощрения вручил губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— У Петербурга много почетных названий — промышленная, культурная, научная столица. Это потому, что в любой сфере деятельности петербуржцы добиваются самых высоких результатов, — отметил Александр Беглов на церемонии вручении.

Так почетный гражданин Санкт-Петербурга Василий Волобуев, председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, стал кавалером ордена Александра Невского. Президент благотворительного фонда, который занимается проектами по увековечению памяти жителей и защитников Ленинграда в годы блокады, Грачья Погосян удостоился Ордена Дружбы. Президент Патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ» Анатолий Бернштейн получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также награды получили и деятели культуры и искусства.

