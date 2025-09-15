Александр Беглов вручил госнаграды трем выдающимся петербуржцам

Так почетный гражданин Санкт-Петербурга Василий Волобуев, председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, стал кавалером ордена Александра Невского. Президент благотворительного фонда, который занимается проектами по увековечению памяти жителей и защитников Ленинграда в годы блокады, Грачья Погосян удостоился Ордена Дружбы. Президент Патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ» Анатолий Бернштейн получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также награды получили и деятели культуры и искусства.