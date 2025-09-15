В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Европарламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе. Об этом информирует RMF24.
Депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Буда сообщил в социальных сетях, что по его автомобилю было произведено 9 выстрелов из пневматической винтовки.
«Девять точных выстрелов. Меня не было в машине в момент нападения, единственная машина, по которой стреляли, была моя», — написал Буда на своей странице в соцсети X.
Обстоятельства инцидента в настоящее время расследует бельгийская полиция. Сам Буда высказал обеспокоенность сложившейся ситуацией. По его мнению, обстрел выглядел как спланированная акция. -0-