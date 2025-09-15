Ричмонд
Беспилотник ВСУ атаковал российский регион, пострадали восемь человек

В селе Зозули Борисовского района Белгородской области беспилотник ВСУ совершил атаку на служебный автомобиль ГАЗель.

В селе Зозули Борисовского района Белгородской области беспилотник ВСУ совершил атаку на служебный автомобиль ГАЗель.

Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате удара пострадали водитель и семь пассажирок, которые были немедленно доставлены в центральную районную больницу.

По медицинским данным, четверо пострадавших получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных диагностированы баротравмы, вызванные взрывной волной.

Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают всем необходимую помощь, после чего будет принято решение о дальнейшем лечении и возможной эвакуации в специализированные медучреждения.

Транспортное средство было полностью уничтожено в результате пожара, возникшего после попадания.

