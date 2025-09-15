ООН: реальное число убитых в секторе Газа превышает официальные оценки в 10 раз

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальное число убитых в секторе Газа палестинцев в 10 раз превышает официальные оценки в 65 тыс. человек и достигает не менее 680 тыс. Об этом заявила спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе, информирует ТАСС.
«65 тыс. — это число убитых палестинцев в Газе, из которых более 75% составляют женщины и дети. На самом деле, нам необходимо задуматься о цифре в 680 тыс. погибших, поскольку именно это число некоторые ученые и исследователи считают реальным», — заявила она на брифинге в Женеве.
По словам Альбанезе, «будет трудно доказать или опровергнуть эту цифру», особенно если ведущим расследования по-прежнему будет запрещен въезд в Газу. «Если эта цифра подтвердится, то 380 тыс. из них — это дети в возрасте до пяти лет», — уточнила она.
Эту информацию подтверждают многие источники, включая издание Lancet и израильских исследователей. Они основывают свои данные на анализе утечки документов армии Израиля, а также подсчете смертей при бомбардировках и разрушении зданий. -0-