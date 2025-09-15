Нетаньяху призвал Израиль стать «супер-Спартой» и готовиться к изоляции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в условиях растущего международного давления должна готовиться к изоляции, государство может перейти к режиму максимального самообеспечения в экономике, пишет Ynet.
«Нам нужно будет все больше приспосабливаться к экономике с элементами автаркии (режим максимального самообеспечения в экономике — прим. ред.)», — заявил Биньямин Нетаньяху и отметил, что Израиль сталкивается с «новой и сложной дипломатической реальностью».
По его словам, Израиль может оказаться в ситуации, при которой оборонная промышленность страны будет заблокирована. Премьер-министр добавил, что государство должно стать «супер-Спартой».
«Нам нужно будет стать Афинами и супер-Спартой. У нас нет выбора. По крайней мере в ближайшие годы нам придется иметь дело с этими попытками изоляции. То, что работало до сих пор, теперь работать не будет», — подчеркнул он.
