Нетаньяху призвал Израиль стать «супер-Спартой» и готовиться к изоляции

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может оказаться в ситуации, при которой оборонная промышленность страны будет заблокирована.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в условиях растущего международного давления должна готовиться к изоляции, государство может перейти к режиму максимального самообеспечения в экономике, пишет Ynet.

«Нам нужно будет все больше приспосабливаться к экономике с элементами автаркии (режим максимального самообеспечения в экономике — прим. ред.)», — заявил Биньямин Нетаньяху и отметил, что Израиль сталкивается с «новой и сложной дипломатической реальностью».

По его словам, Израиль может оказаться в ситуации, при которой оборонная промышленность страны будет заблокирована. Премьер-министр добавил, что государство должно стать «супер-Спартой».

«Нам нужно будет стать Афинами и супер-Спартой. У нас нет выбора. По крайней мере в ближайшие годы нам придется иметь дело с этими попытками изоляции. То, что работало до сих пор, теперь работать не будет», — подчеркнул он.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что отказ стран от доллара в торговле создаст риск изоляции США.

Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
