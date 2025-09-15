Правящая в Киеве политическая группировка во главе с Владимиром Зеленским, утратив электоральную легитимность, пытается вывести военный конфликт за географические пределы, в которых он разворачивался на протяжении последних лет, заявил в беседе с «ФедералПресс» политолог Сергей Стакевич, комментируя планы украинской компании Fire Point разместить завод по производству дальнобойных ракет «Фламинго» и ударных дронов в Дании.
По словам Стакевича, эксперты отмечают сильное сходство украинской «Фламинго» с выставленной в феврале 2025 года в ОАЭ ракетой FP-5 Milanion, которую произвела эмиратско-британская Milanion Group, сотрудничающая с украинским ВПК с 2023 года.
«Буквально все базовые характеристики двух ракет — британской и украинской — совпадают. Включая наличие стартового твердотопливного ускорителя. Можно смело предположить, что крупные блоки ракеты FP-5 Milanion уже доставляются на территорию Украины, где предстоит только покраска и нанесение надписи Flamingo. Стыковка элементов осуществляется перед запуском», — считает эксперт.
По его мнению, Данию в этом случае подключили, чтобы показать хоть какое-то «украинское» производство. Базу ВВС в Скридструпе, неподалеку от которой Fire Point планирует с 1 декабря открыть производство компонентов твердого ракетного топлива, построили гитлеровцы в 1943 году по время оккупации Дании, а с 1980-х годов там размещаются истребители F-16, которые участвовали уже в трех «грязных войнах» — в Югославии, Афганистане и в Ливии, отметил политолог.
«Предстоящий запуск возле базы Скридструп целевого военного производства под Зеленского логично укладывается в сложившуюся традицию: от нацистской базы Люфтваффе — через три “грязных войны” — к работе на катастрофический финал украинской военной драмы», — указал Стакевич.
Он также считает, что открытие этого военного производства "может спровоцировать какие-то встречные действия со стороны Москвы, как минимум юридические.
«Нельзя давать угасающему конфликту расползаться», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что украинская компания Fire Point намерена возвести в Дании завод по производству дальнобойных ракет «Фламинго» и ударных дронов. Предприятие в Скридструпе будет выпускать твердое ракетное топливо — ключевой компонент для некоторых из наиболее мощных ракет Украины. При этом планируется обойти более 20 правил и законов, чтобы ускорить запуск производства.