Минфин США сделал важное заявление по поводу пошлин против Китая

Вашингтон, по словам министра финансов Скотта Бессента, не введет дополнительные пошлины против КНР за закупку нефти из РФ, если Европа не предпримет аналогичные шаги в отношении Китая.

«Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю, — сказал Бессент журналистам в Мадриде, комментируя возможность введения пошлин против товаров из КНР. — Без них мы не будем двигаться дальше».

Бессент также считает, что страны Евросоюза должны сыграть более активную роль в сокращении доходов РФ от экспорта нефти и в завершении конфликта на Украине.

Читайте также: США и Китай согласовали основу важной «молодежной» сделки.

