Артиллеристы 30-го мотострелкового полка группировки «Север» ежедневно.
оказывают огневую поддержку штурмовым отрядам, создающим буферную зонОКу в.
Сумской области. В числе тех, кто прикрывает наше приграничье — реактивная.
батарея «Град».
«Реактивщики» работают днем и ночью, в условиях повышенной активности.
вражеских беспилотников, охотящихся на нашу технику. Пока экипаж готовит.
машину к стрельбе, номера расчетов внимательно следят за небом. Бойцы оснащены.
антидроновыми средствами: ружьями, карабинами, дрон-детекторами,
портативными станциями РЭБ.
Боевые машины по два-три раза в сутки выезжают на позиции, ведя огонь.
преимущественно по скоплению пехоты и укреплениям ВСУ. Впрочем, под.
«прицел» артиллеристов попадают и более сложные цели. После освобождения.
Курской области батарея «Градов» 30-го мотострелкового полка успела поработать.
по натовской технике в Сумской области, поразив два БМП «Брэдли» и одну БМП.
«Мардер», а также уничтожила пункт управления дронами противника.
Бить на точность помогают расчеты дронов, а важнейшим фактором в работе.
становится время. Чем меньше его пройдет от момента обнаружения цели до ее.
поражения — тем больше вероятность успешного пуска снарядов. К тому же, это.
позволяет избежать ответного удара — боевые машины РСЗО «Град» остаются.
одними из самых приоритетных целей для врага, а потому действуют.
«реактивщики» быстро: доехали до точки, получили координаты, навелись,
отработали, и тут же покинули «огневую». По возвращению — заряжание машины и.
ожидание новых целей.
В нашем случае работа «Града» корректировалась расчетом беспилотника.
самолетного типа. Первые три выстрела — пристрелочные на стандартную дальность.
— 20 километров, буквально через минуту — пуск пакета в виде "пламенного.
привета" из Курского приграничья. Осадки, в виде стальных осколков накрывают.
«непогодой» позиции осмелевших боевиков в Сумской области. Результат —.
уничтожение минометного расчета и живой силы противника в количестве до 30.
человек.
— Там, где мы отработали — тишина и спокойствие со стороны боевиков ВСУ,
что позволяет нашей пехоте развивать оперативный успех, теснить врага, или.
отбивать его накаты. —объясняет «Зенит», командир реактивной артбатареи 30-го.
полка. — Цели нам приходят заранее разведанные, мы знаем количество живой силы.
противника, либо боевой техники, знаем точное местонахождение. У нас.
командование грамотное, профессиональное, конкретные цели для поражения нам.
ежедневно выдает начальник артиллерии, позывной «Мажор». Вот это отлаженное.
взаимодействие позволяет работать быстро и эффективно.