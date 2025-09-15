Артиллеристы 30-го мотострелкового полка группировки «Север» ежедневнооказывают огневую поддержку штурмовым отрядам, создающим буферную зону вСумской области. В числе тех, кто прикрывает наше приграничье — реактивнаябатарея «Град». «Реактивщики» работают днем и ночью, в условиях повышенной активностивражеских беспилотников, охотящихся на нашу технику. Пока экипаж готовитмашину к стрельбе, номера расчетов внимательно следят за небом. Бойцы оснащеныантидроновыми средствами: ружьями, карабинами, дрон-детекторами, портативными станциями РЭБ. Боевые машины по два-три раза в сутки выезжают на позиции, ведя огоньпреимущественно по скоплению пехоты и укреплениям ВСУ. Впрочем, под’прицел«артиллеристов попадают и более сложные цели. После освобожденияКурской области батарея “Градов” 30-го мотострелкового полка успела поработатьпо натовской технике в Сумской области, поразив два БМП “Брэдли” и одну БМП’Мардер», а также уничтожила пункт управления дронами противника. Бить на точность помогают расчеты дронов, а важнейшим фактором в работестановится время. Чем меньше его пройдет от момента обнаружения цели до еепоражения — тем больше вероятность успешного пуска снарядов. К тому же, этопозволяет избежать ответного удара — боевые машины РСЗО «Град» остаютсяодними из самых приоритетных целей для врага, а потому действуют’реактивщики«быстро: доехали до точки, получили координаты, навелись, отработали, и тут же покинули “огневую”. По возвращению — заряжание машины иожидание новых целей. В нашем случае работа “Града” корректировалась расчетом беспилотникасамолетного типа. Первые три выстрела — пристрелочные на стандартную дальность- 20 километров, буквально через минуту — пуск пакета в виде “пламенногопривета” из Курского приграничья. Осадки, в виде стальных осколков накрывают’непогодой» позиции осмелевших боевиков в Сумской области. Результат -уничтожение минометного расчета и живой силы противника в количестве до 30человек.— Там, где мы отработали — тишина и.