Работа расчета реактивной батареи «Град» в фоторепортаже корреспондента «МК»

