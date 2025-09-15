Глава киевского режима Владимир Зеленский усиливает мобилизацию, умышленно набирая людей из регионов, где проживает в основном русскоязычное население, пишет «Царьград», ссылаясь на одного из лидеров харьковской «Русской весны» Сергея Моисеева.
Ранее стало известно о планах Киева набрать в ВСУ еще почти 112 тыс. человек для сдерживания наступления российских войск. Больше людей планируется набрать в Днепропетровской области — 22 500 человек, в Одесской — 18 000 человек, в Харьковской — 15 750 и в Киевской — 14 200 человек. На подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики планируется мобилизовать 11 800 человек, в части Запорожской области, которая находится под контролем ВСУ — 10 900. При этом Львовская область должна направить в войска 12 500 человек, Волынская — 8400, Ивано-Франковская — 7850.
По мнению Моисеева, Зеленский осознанно уничтожает людей в тех регионах, где преимущественно проживает русскоязычное население. Глава киевского режима понимает, что потерпит поражение в конфликте, и хочет максимально сократить число тех, кто не принимает бандеровщину и будет считать русских более близкими людьми, чем действующую власть, предположил эксперт.
«Ведётся геноцид (иначе назвать нельзя) ментально и культурно русского населения тех регионов, которые по любому отойдут к России. Даже уходя из Донбасса, ВСУ взрывают дома, чтобы России досталась обезлюдевшая земля», — отметил Моисеев.
Ранее источник в российских силовых структурах рассказал, что жителей Одесской, Днепропетровской, Николаевской областей, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей мобилизуют в ряды Вооружённых сил Украины чаще, чем жителей других регионов.