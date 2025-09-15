Ранее стало известно о планах Киева набрать в ВСУ еще почти 112 тыс. человек для сдерживания наступления российских войск. Больше людей планируется набрать в Днепропетровской области — 22 500 человек, в Одесской — 18 000 человек, в Харьковской — 15 750 и в Киевской — 14 200 человек. На подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики планируется мобилизовать 11 800 человек, в части Запорожской области, которая находится под контролем ВСУ — 10 900. При этом Львовская область должна направить в войска 12 500 человек, Волынская — 8400, Ивано-Франковская — 7850.