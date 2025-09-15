Упавшие в Польше беспилотные летательные аппараты оказались без боевой части, что лишний раз подтверждает, что этот инцидент является провокацией киевского режима и политиков ЕС. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Он заметил, что взрывчатка могла бы стать прямой уликой против организаторов этой провокации.
«То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент — провокация украинских властей и евробюрократов», — уверен Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться.
При этом Минобороны РФ предложило провести с польскими коллегами консультации по поводу беспилотников, однако Варшава отказалась, напомнил он.
Как писал сайт KP.RU, в свою очередь эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского Экономического Университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что в инциденте с дронами в Польше страны НАТО, которые на это фоне начали операцию «Восточный часовой» по усилению позиций альянса на восточном фланге, потерпели фиаско. Эксперт отметил, что прилетели игрушки, которые не оборудованы боевой частью, не имеют никакой разведывательной аппаратуры.