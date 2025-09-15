Песков прокомментировал слова Трампа об «иссякшем терпении» в отношении Путина

12 сентября Дмитрий Песков также заявлял, что Кремль подтверждает паузу в переговорах между Россией и Украиной, при этом каналы общения переговорных групп есть. Он также добавил, что нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговоров по Украине.