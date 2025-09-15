Песков прокомментировал слова Трампа об «иссякшем терпении» в отношении Путина

Российская сторона по-прежнему заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. С таким заявлением в понедельник, 15 сентября, на брифинге выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Сохраняем свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами, — сказал Песков, комментируя утверждения президента США Дональда Трампа, который заявил об «иссякшем терпении» в отношении российского коллеги.
По словам Пескова, процесс урегулирования конфликта Украина замедляет искусственно. При этом страны Европы не демонстрируют какого-либо желания вникать в суть конфликта и вникать в его первопричины. Это препятствует поиску путей решения. Представитель Кремля добавил, что Москва открыта для диалога и готова к обсуждению способов разрешения кризиса, передают «Известия».
12 сентября Дмитрий Песков также заявлял, что Кремль подтверждает паузу в переговорах между Россией и Украиной, при этом каналы общения переговорных групп есть. Он также добавил, что нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговоров по Украине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистом Александром Юнашевым заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до тех пор, пока не удастся обеспечить безопасность страны дипломатическим путем. Он подчеркнул, что Москва неизменно исходит из позиции, ранее обозначенной главой государства: приоритетным для России вариантом является достижение целей и укрепление безопасности политико-дипломатическими средствами.