Премьер-министр Израиля сообщил, что сделает с врагами страны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении стратегии преследования врагов государства вне зависимости от их местонахождения.
Комментируя недавние удары по целям в Катаре, глава правительства подчеркнул, что основным посылом операции стало лишение террористов чувства безнаказанности.
«Вы можете прятаться, вы можете бежать, но мы всё равно вас достанем. И это важно». — заявил Нетаньяху. Он добавил: «Террористы думают, что обладают неприкосновенностью. Они будут делать это снова и снова. Но если лишить их этой уверенности, они задумаются дважды».
Премьер-министр отметил, что такая стратегия была детально обдумана израильским руководством ещё до начала операции. Эти заявления прозвучали на фоне эскалации региональной напряженности и демонстрируют готовность Израиля применять превентивные меры для обеспечения своей безопасности.
