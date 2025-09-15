Ричмонд
Премьер-министр Израиля сообщил, что сделает с врагами страны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении стратегии преследования врагов государства вне зависимости от их местонахождения.

Комментируя недавние удары по целям в Катаре, глава правительства подчеркнул, что основным посылом операции стало лишение террористов чувства безнаказанности.

«Вы можете прятаться, вы можете бежать, но мы всё равно вас достанем. И это важно». — заявил Нетаньяху. Он добавил: «Террористы думают, что обладают неприкосновенностью. Они будут делать это снова и снова. Но если лишить их этой уверенности, они задумаются дважды».

Премьер-министр отметил, что такая стратегия была детально обдумана израильским руководством ещё до начала операции. Эти заявления прозвучали на фоне эскалации региональной напряженности и демонстрируют готовность Израиля применять превентивные меры для обеспечения своей безопасности.

