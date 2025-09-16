В Прикамье на выборах губернатора не зафиксировали ни одного нарушения

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги выборов губернатора. Председатель комиссии Игорь Вагин заявил, что выборы прошли законно и организованно, а явка избирателей была высокой. За три дня голосования поступило только четыре обращения, но нарушения в них не подтвердились. Жалоб на организацию процесса не было.