В Прикамье на выборах губернатора не зафиксировали ни одного нарушения

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги выборов губернатора. Председатель комиссии Игорь Вагин заявил, что выборы прошли законно и организованно, а явка избирателей была высокой. За три дня голосования поступило только четыре обращения, но нарушения в них не подтвердились. Жалоб на организацию процесса не было.
Более 6600 наблюдателей следили за выборами и также не обнаружили нарушений.
— Выборы прошли спокойно, без нарушений, обстановка на избирательных участках была позитивная. Все обращения, поступившие на «горячую линию», носили информационный характер. Могу заключить, что выборы прошли на столь же высоком уровне легитимности и информированности населения, как выборы президента России в прошлом году, — руководитель штаба наблюдателей Михаил Майоров подтвердил это пресс-службе Избирательной комиссии Пермского края.