Экс-депутат Рады неожиданно раскрыл смысл слов Келлога о проигрыше России

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о якобы «проигрыше» России в конфликте на Украине не имеют смысла, так как в переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном он не участвует. Об этом пишет NEWS.ru.
Собеседник издания отметил, что Келлога не было даже на переговорах президентов России и США на Аляске.
Политик предположил, что высказывания спецпредставителя Трампа могут быть частью переговорной тактики США, направленной на запугивание и эскалацию.
На такие провокации Россия не реагирует, а продолжает методично достигать поставленных военных целей, добавил экс-нардеп.
Главным переговорщиком Трампа на самом деле является спецпосланник президента США Стив Уиткофф, заключил Олейник.
