Экс-депутат Рады неожиданно раскрыл смысл слов Келлога о проигрыше России

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о якобы «проигрыше» России в конфликте на Украине не имеют смысла, так как в переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном он не участвует. Об этом пишет NEWS.ru.