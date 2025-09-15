Ричмонд
Экс-депутат Рады неожиданно раскрыл смысл слов Келлога о проигрыше России

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о якобы «проигрыше» России в конфликте на Украине не имеют смысла, так как в переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном он не участвует. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания отметил, что Келлога не было даже на переговорах президентов России и США на Аляске.

Политик предположил, что высказывания спецпредставителя Трампа могут быть частью переговорной тактики США, направленной на запугивание и эскалацию.

На такие провокации Россия не реагирует, а продолжает методично достигать поставленных военных целей, добавил экс-нардеп.

Главным переговорщиком Трампа на самом деле является спецпосланник президента США Стив Уиткофф, заключил Олейник.

Ранее историк и политолог Владимир Скачко заявил, что организовать новый майдан на Украине могут несколько олигархов, договорившись между собой.

