«Посол Андрей Келин был приглашён в Форин Офис, где ему был заявлен формальный протест в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве Польши… Очевидно, что Россия в этом не могла быть заинтересована. Напротив, у киевского руководства есть целый набор причин и возможностей, чтобы выполнить такую операцию “под чужим флагом”. Несложно их перечислить», — говорится в сообщении ведомства.
Представители посольства сообщили, что МИД Великобритании не представило никаких подтверждений того, что Россия нарушила воздушное пространство Польши.
Напомним, что 10 сентября Польша инициировала консультации по статье 4 устава НАТО, утверждая о нарушении её воздушного пространства 19 беспилотниками. Минобороны России опровергло эти обвинения, указав, что удары дронами малой дальности по украинскому приграничью не могли задеть территорию Польши. Косвенное подтверждение этому прозвучало и от главы МИД Польши, который признал факты нарушения воздушного пространства страны с украинской стороны. Примечательно, что на последнем голосовании в ООН антироссийскую позицию поддержало менее четверти стран-участников организации.