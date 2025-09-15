Норвегия открыла в Польше военный лагерь для подготовки ВСУ

По информации NRK, строительство лагеря началось летом и до сих пор продолжается. Несмотря на это, обучение украинских военнослужащих уже стартовало. Телекомпания отмечает, что после завершения строительства лагерь сможет принять ещё несколько сотен украинцев. Инструктор ВСУ с позывным Дариус рассказал, что украинцы также делятся своим боевым опытом с норвежскими коллегами. Он подчеркнул, что основной трудностью является логистика, поскольку оборудование и оружие приходится переносить на большие расстояния вручную.