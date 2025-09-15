Норвегия открыла в Польше военный лагерь для подготовки ВСУ

«Ведь это не поле боя на Украине, а секретное место в лесах на юго-востоке Польши. Здесь Норвегия основала лагерь “Йомсборг”, один из крупнейших норвежских лагерей, когда-либо созданных за границей, где украинские солдаты, которые обычно сражаются на фронте, пройдут обучение от норвежских инструкторов», — говорится в публикации.
Телерадиокомпания напоминает, что Йомсборг — это историческое название крепости, принадлежавшей братству йомсвикингов. Предполагается, что эта крепость могла находиться на территории нынешней Польши.
Как сообщил неназванный норвежский инструктор, целью лагеря является воссоздание боевой обстановки, применяя методику «обучение в бою». Кроме того, здесь украинских военнослужащих учат справляться со стрессовыми ситуациями.
По информации NRK, строительство лагеря началось летом и до сих пор продолжается. Несмотря на это, обучение украинских военнослужащих уже стартовало. Телекомпания отмечает, что после завершения строительства лагерь сможет принять ещё несколько сотен украинцев. Инструктор ВСУ с позывным Дариус рассказал, что украинцы также делятся своим боевым опытом с норвежскими коллегами. Он подчеркнул, что основной трудностью является логистика, поскольку оборудование и оружие приходится переносить на большие расстояния вручную.
Ранее сообщалось, что Эстония послала военных инструкторов в Польшу для обучения бойцов ВСУ. Известно, что каждый такой курс для солдат длится примерно два месяца.