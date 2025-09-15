Польские СМИ рассказали об особенностях переброшенных в страну истребителей Rafale

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переброшенные в Польшу французские истребители Rafale способны нести ядерное оружие. Об этом сообщают польские СМИ.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке трех истребителей Rafale «для защиты воздушного пространства Польши».
«В Польше появились французские многоцелевые самолеты Rafale из специального подразделения, приспособленного для того, чтобы нести ядерное оружие», — отмечают местные СМИ.
Уточняется, что в Польшу прибыли двухместные машины из 4-го дивизиона базы Сен-Дизье — подразделения, специализирующегося на носителях атомного оружия.
Имеющиеся фотографии указывают на то, что Rafale прибыли без ядерных зарядов. Однако полной уверенности в этом быть не может, так как на базе в Минске-Мазовецком приземлился транспортный самолет поддержки А400М. По мнению журналистов, даже если данные истребители были переброшены в Польшу без ядерного оружия, то «его можно в любой момент доставить».-0-