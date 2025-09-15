Польские СМИ рассказали об особенностях переброшенных в страну истребителей Rafale

Имеющиеся фотографии указывают на то, что Rafale прибыли без ядерных зарядов. Однако полной уверенности в этом быть не может, так как на базе в Минске-Мазовецком приземлился транспортный самолет поддержки А400М. По мнению журналистов, даже если данные истребители были переброшены в Польшу без ядерного оружия, то «его можно в любой момент доставить».-0-