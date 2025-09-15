Посол Корчунов отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Польши

Посол России в Осло Николай Корчунов в ходе встречи с представителями министерства иностранных дел Норвегии отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Польши со стороны РФ. Об этом сообщили в российском посольстве.
Посол Корчунов был приглашен в норвежкий МИД Норвегии для беседы с главой департамента политики безопасности и северных регионов Й. Эльведалом Фредриксеном.
«Норвежской стороной выражен протест в связи с якобы имевшим место 10 сентября нарушением воздушного пространства Польши на фоне российских ударов по военным объектам на территории Украины. Отвергли выдвинутые обвинения», — говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ выразили обеспокоенность масштабной поддержкой, которую Норвегия оказывает Украине в рамках так называемой «коалиции по БПЛА». Было подчёркнуто, что поставляемые Осло беспилотники используются Киевом для ударов по мирным объектам и гражданской инфраструктуре России, включая энергетические объекты, обеспечивающие поставки углеводородов в европейские страны и на мировой рынок.
Ранее сообщалось, что британский МИД не смог предоставить послу РФ Андрею Келину доказательств причастности Москвы к появлению БПЛА в воздушном пространстве Польши.