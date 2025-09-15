Le Monde назвала неприемлемыми для ЕС условия Трампа по санкциям

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на европейских союзников, рискуя обострить отношения между Китаем и Евросоюзом. Его требование прекратить закупки российской нефти и повысить пошлины на китайские товары неприемлемы для Евросоюза, пишет французская газета Le Monde.
По словам европейского чиновника, с которым общалось издание, выдвигая подобные требования Трамп пытается указать Евросоюзу на его противоречия: «это способ показать, что США готовы [ввести санкции], когда Евросоюз будет их блокировать». По его словам, увязывание американских таможенных пошлин против Китая с европейскими «равносильно тому, чтобы гарантировать их бездействие».
Он добавил, что подобная позиция применима и к Индии, поскольку Брюссель не намерен вводить пошлины в отношении нее. «Это противоречило бы нашим интересам», — уточнил чиновник.
Газета отмечает, что Китай «обладает рычагами давления, чтобы не дать Европе последовать примеру США». Речь идет о том, что производителям люксовых товаров, автомобилей и аэрокосмической техники «нужен китайский рынок», который закроется в случае введения 100% пошлин. Также Евросоюз получает большую выгоду от свободной торговли, поэтому «неохотно применяет таможенные меры».
Помимо этого, у Пекина есть «сильные партнеры» внутри Евросоюза. В их числе издание называет премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо.
Le Monde подчеркивает, что доля России в европейском импорте нефти сократилась с 26% до 3%. Ожидается, что ее доля в импорте газа в 2025 году составит 13% по сравнению с 45% в 2022 году, а к концу 2027 года поставки газа сойдут на нет. «Мы хотим еще больше сократить этот импорт, но две страны по-прежнему потребляют российскую нефть: Венгрия и Словакия», — напомнил европейский дипломат, с которым общалась газета.
13 сентября Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО последуют примеру США и перестанут покупать российскую нефть. Он также призвал Евросоюз ввести пошлины в 50−100% в отношении Китая. По мнению американского лидера, эти меры должны сыграть большую роль в прекращении конфликта на Украине.
Накануне Трамп пригрозил «очень жестко ударить по России санкциями» и сказал, что у него «заканчивается терпение» в отношении российского президента Владимира Путина. В качестве возможных мер он назвал санкции против банковского сектора, нефтяной отрасли, а также пошлины.
В тот же день на заседании министров финансов «Большой семерки» США обратились к партнерам по G7 и Евросоюзу с призывом ввести пошлины против Китая и Индии, чтобы они прекратили закупки российских энергоносителей.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль слышал заявление Трампа о том, что его терпение в отношении Путина иссякает. «Россия все равно сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается. В суть конфликта никто вникать не хочет, европейцы мешают делу, европейцы не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса», — сказал он.
Ранее Песков заявлял, что Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и выработала к ним «определенный иммунитет».