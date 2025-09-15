Le Monde назвала неприемлемыми для ЕС условия Трампа по санкциям

Le Monde подчеркивает, что доля России в европейском импорте нефти сократилась с 26% до 3%. Ожидается, что ее доля в импорте газа в 2025 году составит 13% по сравнению с 45% в 2022 году, а к концу 2027 года поставки газа сойдут на нет. «Мы хотим еще больше сократить этот импорт, но две страны по-прежнему потребляют российскую нефть: Венгрия и Словакия», — напомнил европейский дипломат, с которым общалась газета.